تأجيل مفاوضات سويسرا وإغلاق هرمز.. اتفاق أمريكي إيراني بـ 300 مليار دولار يغير قواعد اللعبة

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، برزت مؤشرات جديدة تعكس حجم التحولات السياسية والعسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تزامنت أنباء تأجيل المحادثات المرتقبة في سويسرا مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، وإعلان تفاهمات غير مسبوقة بين واشنطن وطهران تهدف إلى إنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.

تأجيل مفاجئ للمحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا

في تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كان من المقرر تنظيمها في منطقة بورغنستوك السويسرية، اليوم الجمعة، وسط حالة من الغموض بشأن موعد استئنافها.

وجاء القرار بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا، والتي كانت مقررة للمشاركة في الترتيبات الخاصة بالمفاوضات. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن عقبات لوجستية مرتبطة بالتحضيرات النهائية للمحادثات حالت دون إتمام الزيارة في موعدها المحدد.

ورغم التأجيل، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي أصبح جاهزًا بالكامل للسفر فور استكمال الترتيبات المطلوبة، مشددًا على أن واشنطن ما زالت ملتزمة بإطلاق المحادثات الفنية في أقرب فرصة ممكنة.

غموض يحيط بمشاركة الوفد الإيراني

على الجانب الإيراني، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع أن مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماعات التي كان من المقرر عقدها في سويسرا لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن المشاورات الدبلوماسية الجارية داخل طهران ومع الأطراف المعنية لم تصل إلى مرحلة القرار النهائي، ما يعكس استمرار النقاشات حول طبيعة المرحلة المقبلة وآليات تنفيذ الشروط المطروحة بين البلدين.

ويرى مراقبون أن هذا التأجيل لا يعني بالضرورة انهيار المسار التفاوضي، بل قد يكون مؤشراً على وجود ملفات معقدة تحتاج إلى مزيد من التنسيق قبل الانتقال إلى مرحلة التوقيع النهائي.

إلغاء زيارة رئيس وزراء باكستان يثير التساؤلات

وفي تطور متزامن، أعلن التلفزيون الرسمي الباكستاني إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء شهباز شريف إلى سويسرا.

ولم تكشف السلطات الباكستانية عن الأسباب المباشرة وراء القرار، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن ارتباط الإلغاء بالتطورات السياسية والأمنية المتسارعة المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة من عدة دول تسعى إلى دعم جهود خفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي تحت الضغط

بعيدًا عن طاولات التفاوض، ما زالت أزمة الملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.

وكشفت تقارير بحرية أن الممر الملاحي المركزي داخل المضيق لا يزال مغلقًا نتيجة وجود نحو 80 لغمًا بحريًا، ما دفع السفن التجارية وناقلات النفط إلى استخدام ممرات بديلة تمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية والعُمانية.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين بحريين أن عمليات إزالة الألغام ما زالت مستمرة، وأن إعادة فتح المسار الرئيسي تتطلب استكمال إجراءات التأمين والتطهير البحري بشكل كامل.

وأكد فيليب بيلشر، المدير البحري لمنظمة "إنترتانكو" التي تمثل مالكي الناقلات المستقلين، أن حركة الملاحة لم تتوقف بالكامل، حيث يجري الاعتماد على مسارين بديلين يتيحان استمرار تدفق التجارة العالمية ونقل شحنات الطاقة.

تداعيات اقتصادية واسعة للأزمة

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

لذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وهو ما حدث بالفعل خلال الأشهر الماضية عندما تراجعت حركة الشحن بشكل ملحوظ بسبب المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين على السفن.

كما دفعت التهديدات العسكرية المتبادلة العديد من شركات الملاحة الدولية إلى تقليص عملياتها أو إعادة توجيه مساراتها، مما تسبب في زيادة تكاليف النقل والشحن العالمية.

مذكرة تفاهم تاريخية بين واشنطن وطهران

وفي خطوة وصفت بأنها الأكثر أهمية منذ اندلاع الأزمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تهدف إلى إنهاء النزاع القائم بين البلدين ووضع إطار سياسي وأمني جديد للعلاقات بينهما.

وتضمنت المذكرة مجموعة من البنود الجوهرية، أبرزها الإعلان عن وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما، مع الالتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها مستقبلًا.

كما نصت الوثيقة على احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين، إلى جانب بدء مفاوضات نهائية يفترض أن تنتهي خلال 60 يومًا قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.

إعادة فتح الملاحة وخطة إعمار ضخمة

ومن بين البنود الأكثر أهمية، تعهد الولايات المتحدة برفع القيود البحرية والعوائق المرتبطة بحركة السفن بشكل تدريجي خلال 30 يومًا، بالتوازي مع سحب القوات الأمريكية المنتشرة حول إيران عقب التوصل إلى الاتفاق النهائي.

في المقابل، تعهدت إيران بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال شهر واحد، فضلاً عن فتح حوار إقليمي مع سلطنة عمان ودول الخليج لتحديد آليات الإدارة المستقبلية للممر الملاحي.

كما كشفت المذكرة عن خطة اقتصادية ضخمة تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار، يتم تمويلها بمشاركة الولايات المتحدة وشركاء إقليميين بهدف إعادة إعمار إيران وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها خلال المرحلة المقبلة.

بين تأجيل المفاوضات في سويسرا، واستمرار التحديات الأمنية في مضيق هرمز، والإعلان عن تفاهمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة بين واشنطن وطهران، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية والدولية. ورغم العقبات اللوجستية والسياسية التي لا تزال قائمة، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يحاولان الانتقال من منطق المواجهة العسكرية إلى مسار التفاهم السياسي، وهو تحول قد تكون له انعكاسات كبيرة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.