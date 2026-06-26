السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق سفر مواطنيها إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إلى جانب إيقاف إصدار جميع أنواع التأشيرات للقادمين من هذه الدول، ومنع دخول أي شخص أقام فيها خلال الـ21 يومًا السابقة لوصوله إلى المملكة، ضمن إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس إيبولا.

وأوضحت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" أن القرار جاء بعد تقييم مستجدات الوضع الوبائي، واستكمالًا للإجراءات الوقائية المطبقة منذ عام 2019، والتي جرى تشديدها خلال مايو الماضي على القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي المرض.

وأكدت الهيئة تشديد إجراءات الفحص الطبي والرصد الوبائي في منافذ الدخول للقادمين من رواندا وبوروندي وتنزانيا وجمهورية الكونغو (برازافيل)، ضمن منظومة مراقبة صحية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت "وقاية" إلى أن الوضع الصحي داخل المملكة مطمئن، ولم تُسجل أي حالات إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس إيبولا منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، سجلت الموجة الحالية من تفشي إيبولا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة خلال شهرها الأول مقارنة بالموجات السابقة، حيث رُصدت 1094 إصابة مؤكدة و277 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما سجلت أوغندا 20 إصابة وحالتي وفاة.