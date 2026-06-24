فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها

أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس، إيبولا، على أراضيها، لطبيب عائد من مهمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق.



وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس، إيبولا، على الأراضي الفرنسية".

وأكدت أنه تم تفعيل الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما في ذلك عزل المصاب بشكل فوري داخل منشأة طبية متخصصة، وبدء عمليات تتبع دقيقة للأشخاص الذين خالطوه.

وأضافت السلطات الصحية أن الحالة تخضع للرعاية الطبية اللازمة، في حين تم اتخاذ تدابير احترازية تهدف إلى منع أي احتمال لانتقال العدوى، مؤكدة أن خطر انتشار الفيروس على نطاق واسع في فرنسا أو أوروبا يبقى منخفضاً وفق التقييمات الوبائية الأولية.

ويأتي تسجيل هذه الحالة في ظل استمرار تفشٍ لفيروس، إيبولا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعمل عدد من الطواقم الطبية الدولية في إطار جهود احتواء المرض.