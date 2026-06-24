موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 16 مدينة

تشهد إيطاليا موجة حر شديدة ، والتي تجتاح أوروبا حيث أطلقت اليوم إنذار باللون الأحمر لارتفاع درجات الحرارة في 16 مدينة مع حالة تأهب قصوى.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن الإنذار شمل مدن منها أنكونا، بولونيا، بولزانو، بريشيا، فلورنسا، فروزينوني، ميلانو، بيروجيا، بيسكارا، رييتي، روما، تورينو، البندقية، فيرونا، فيتربو، ولاتينا.

وحذرت وزارة الصحة - في بيان لها - من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال .

يشار إلى أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة يتضمن ثلاثة مستويات ، ويتضمن المستوى الأول (الأصفر) هو مستوى ما قبل الإنذار، بينما يشير المستوى الثاني (البرتقالي) إلى أن درجات الحرارة والظروف الجوية قد تشكل مخاطر صحية، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والمرضى ، أما المستوى الثالث (الأحمر) فيعني أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.