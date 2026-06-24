منذ أكتوبر 2023.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73041 شهيدا، و173402 مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، و14 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1029 شهيدا، ووصلت الإصابات إلى 3294، فيما جرى انتشال 785 جثمانا.

وأوضحت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.