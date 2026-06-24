إيران: اتفاق إنهاء الحرب إعلان هزيمة لأمريكا

وصف محمد باقر قاليباف، رئيس فريق التفاوض الإيراني، الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء حرب الشرق الأوسط بأنه "إعلان هزيمة لأمريكا".

وأضاف قاليباف، في إشارة إلى النص الذي تم التوصل إليه بوساطة باكستانية: "لم يكن تفاهم إسلام آباد نتيجة ضغط وإكراه، بل كان ثمرة مقاومة وقوة الشعب الإيراني الشجاع".

تابع: "لهذا السبب، أصبحت مذكرة تفاهم إسلام آباد بمثابة إعلان هزيمة أمريكا"، مؤكداً أن أمن الشرق الأوسط يجب أن تضمنه دول المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر عُقد في باكو، عاصمة أذربيجان، يوم الأربعاء، وبُثّ على التلفزيون الإيراني.

قال قاليباف: "نرى مستقبل المنطقة لا في المواجهة بل في التفاعل، ولا في الإبادة بل في التعايش".

كما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين مجدداً أن السلام في لبنان يُمثل ركيزة أساسية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن،"بالنسبة لنا، كان وقف إطلاق النار في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار في إيران، وكان إنهاء الحرب في لبنان بنفس أهمية إنهاء الحرب في إيران." .

