القاهرة تستضيف الاجتماع الثالث لمتابعة البرنامج الإقليمي العربي لمكافحة المخدرات

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 25 يونيو 2026

يشارك في الاجتماع ممثلو الوزارات والهيئات المعنية من 17 دولة عربية، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية المتخصصة، من بينها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مكافحة المخدرات والجريمة

يأتي انعقاد اللجنة في إطار المتابعة الدورية لتقييم الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها ضمن البرنامج الإقليمي خلال عام 2025، إلى جانب الإعداد للمشروعات والبرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال عام 2026 بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون عدداً من الملفات ذات الأولوية، تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تعزيز نظم العدالة الجنائية في الدول العربية.

كما يتضمن الاجتماع استعراضاً للإنجازات التي تحققت خلال عام 2025 في إطار البرنامج الإقليمي.