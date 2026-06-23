الجامعة العربية تبحث في مسقط تعزيز حوكمة منظومتي الصحة وسلامة الغذاء

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، ورشة العمل التشاورية حول حوكمة منظومتي الصحة والصحة النباتية وسلامة الغذاء في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2026 بمدينة مسقط في سلطنة عُمان.

وتأتي الورشة في إطار الاهتمام الذي توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لقضايا سلامة الغذاء وتدابير الصحة والصحة النباتية، باعتبارها من أهم القضايا الاستراتيجية التي تواجه المنطقة العربية، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التجارة والغذاء وسلاسل الإمداد.

تعزيز منظومتي الصحة وسلامة الغذاء

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن حوكمة منظومتي الصحة والصحة النباتية وسلامة الغذاء في المنطقة العربية أصبحت ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة يسهم في بناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال المالكي إن الأمانة العامة تتطلع إلى أن تفضي هذه الورشة إلى صياغة رؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية ذات الصلة، وتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي، بما يدعم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتهدف الورشة إلى توفير منصة تشاورية تجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية والخبراء المختصين من الدول العربية لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية في مجال حوكمة منظومتي الصحة والصحة النباتية وسلامة الغذاء، واستعراض التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الدول العربية، وصولاً إلى بناء أطر أكثر كفاءة وفعالية تدعم التجارة العربية البينية وتواكب المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة.