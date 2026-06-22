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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الجامعة العربية يوجه الشكر لأبو الغيط ويرحب بتعيين نبيل فهمي

اجتماع مجلس الجامعة العربية بالعاصمة الأردنية
اجتماع مجلس الجامعة العربية بالعاصمة الأردنية
الديب أبوعلي

وجه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في إجتماعه الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم 22 يونيو، الشكر والتقدير العميقين لأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، بمناسبة إنتهاء فترة ولايته، مشيداً بما بذله من جهود مخلصة وما أظهره من حكمة وإقتدار في قيادة العمل العربي المشترك خلال فترة شهدت تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية 

 

واعتمد المجلس تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات إعتبارا من الأول من يوليو المقبل، متمنياً له التوفيق في الإضطلاع بمهام منصبه الجديد، ومعرباً عن ثقته في خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد المجلس بالدور المحوري الذي اضطلع به أبو الغيط في الدفاع عن القضايا العربية المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،وفي الحفاظ على مكانة الجامعة العربية كبيت للعرب ومظلة جامعة لعملهم المشترك والتنسيق بينهم.

جامعة الدول العربية العاصمة الأردنية عمّان عمّان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي نبيل فهمي

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