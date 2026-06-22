أبو الغيط : إسرائيل ترتكب إبادة حقيقية في غزة

اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إسرائيل بمواصلة الاحتلال وتوسيع الاستيطان وارتكاب "إبادة الحقيقية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165) بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقال أبو الغيط، إن الاضطرابات والأزمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية أسهمت في تراجع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، رغم استمرارها في صدارة وجدان الشعوب العربية.

إسرائيل ترتكب إبادة في غزة

وأضاف أن السنوات الأخيرة لم تشهد أي عملية سلام جادة، بل شهدت ترسيخاً للاحتلال الإسرائيلي وتوسيعاً للاستيطان بهدف فرض وقائع تجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً.

وأكد أن ما يجري في قطاع غزة يمثل استهدافاً للمدنيين والمجتمع الفلسطيني، معتبراً أن مخططات التهجير والطرد التي يتعرض لها الفلسطينيون تشكل "تطهيراً عرقياً كامل الأركان".

ورفض أبو الغيط ما يروج له البعض بشأن تحوّل إسرائيل إلى قوة مهيمنة في المنطقة، معتبراً أنها أصبحت دولة معزولة دولياً وتواجه رفضاً متزايداً بسبب سياساتها، مشدداً على أن الحرب لن تجلب الأمن أو السلام، وأن حل الدولتين يظل الطريق الوحيد لإنهاء الصراع.