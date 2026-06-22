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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني يلتقي أبو الغيط على هامش الاجتماعات العربية في عمّان

وزير الخارجية الأردني يلتقي أبو الغيط على هامش الاجتماعات العربية في عمّان
وزير الخارجية الأردني يلتقي أبو الغيط على هامش الاجتماعات العربية في عمّان
أ ش أ

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ظهر اليوم /الإثنين/، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة رقم (165)، المنعقدين في العاصمة الأردنية عمّان.
ويبحث الوزراء خلال الاجتماع عدداً من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه التحديات الإقليمية الراهنة.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من الملفات التنظيمية الخاصة بالجامعة العربية، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفا للسيد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في ٣٠ يونيو الحالي بعد عشر سنوات قضاها على رأس الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك استناداً إلى التفويض الصادر عن القادة العرب خلال القمة العربية الأخيرة.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزراء الخارجية العرب مجلس جامعة الدول العربية العاصمة الأردنية عمّان

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