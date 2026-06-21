قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
ستارمر يواجه ضغوطا سياسية وسط توقعات بإعلان استقالته غدا
مبادرة «الأمم المتحدة 80» تدخل مرحلة حاسمة نحو إصلاح المنظومة وتعزيز الكفاءة
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في جنوب لبنان وستتحرك بحرية لمواجهة المخاطر
مفاجأة بشأن رغيف الخبز المدعم.. شعبة المخابز تكشف التفاصيل
وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حصن معرفي جديد.. أبو الغيط: متحف جامعة الدول العربية يجسد ذاكرة الأمة

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحفل الرسمي لافتتاح متحف جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة في 21 يونيو 2026، بحضور الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية، وعدد من أصحاب السعادة والسيدات والسادة والضيوف الكرام.

وفي مستهل كلمته، رحب الأمين العام بالحضور في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية “بيت العرب”، معرباً عن شكره لمشاركتهم في هذا المحفل الاستثنائي الذي وصفه بأنه يمثل لحظة مهمة في سجل إنجازات الجامعة الثقافية والمعرفية، معلناً الافتتاح الرسمي لمتحف جامعة الدول العربية.

وأكد أن هذا الحدث لا يقتصر على كونه تدشيناً لقاعات عرض تضم شواهد من الماضي، بل يمثل إعلاناً عن ولادة “حصن معرفي جديد” يتولى حماية التاريخ وصون الذاكرة العربية المشتركة، وإعادة إتاحة الكنوز الوثائقية والبريدية النادرة التي وثقت المسيرة الدبلوماسية والسياسية للجامعة على مدار أكثر من ثمانية عقود، إلى جانب كونه منصة حية لصناعة المستقبل عبر تعزيز الهوية العربية التاريخية والحضارية.

وأشار إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية للمتحف تمثلت في المشروع الاستراتيجي لرقمنة وتوثيق “ذاكرة جامعة الدول العربية”، والذي اعتبرته الدول العربية الأعضاء مشروعاً قومياً عربياً، موضحاً أن هذا المشروع لم يكن مجرد عملية تقنية لنقل الوثائق إلى صيغ رقمية، بل جهد مؤسسي وعلمي استهدف حصر وصون وترتيب السجل الدبلوماسي والتاريخي للعمل العربي المشترك منذ تأسيس الجامعة.

وأضاف أنه من خلال رقمنة مئات الآلاف من الوثائق والمراسلات والقرارات والمعاهدات التاريخية، وحفظها وفق أحدث نظم الأرشفة والتوثيق، تبلورت رؤية الأمانة العامة نحو ضرورة تجسيد هذه الذاكرة الرقمية في فضاء مادي ومتحفي ملموس، ليكون المتحف شاهداً حياً ودائماً يتيح هذه الأصول والنفائس لزوار الأمانة العامة من مختلف أنحاء العالم العربي.

افتتاح متحف جامعة الدول العربية 

وأوضح الأمين العام، أن الأمانة العامة عملت خلال الفترة الماضية على وضع استراتيجية دقيقة ومستدامة لتأسيس هذا المتحف، بحيث لا يكون مجرد مكان صامت يستدعي الماضي، بل مركزاً حياً نابضاً بالمعرفة، ومحفزاً للبحث العلمي، ومصدراً لنشر الوعي الثقافي العربي.

وأكد أنه تم تطبيق أعلى المعايير الدولية والإقليمية في جميع مراحل التأسيس، بدءاً من معايير المجلس الدولي للمتاحف وأخلاقيات الحفظ، مروراً بالمعايير الدولية في ضبط البيئة والمناخ الداخلي لحماية الوثائق الورقية والرقاع والأحبار التاريخية من العوامل البيئية، وصولاً إلى إنشاء منظومة أمنية وفيزيائية عالية الدقة لحماية الأصول من التلف والتقادم.

وأشار إلى أن طموح فريق الأمانة العامة لم يتوقف عند الحفظ التقليدي، بل امتد إلى إطلاق مشروع التحول الرقمي وبناء “بانوراما الذاكرة الرقمية المستدامة لجامعة الدول العربية”، بهدف رقمنة الثروات القومية والمؤسسية وإتاحتها عبر منصات رقمية متطورة تخدم الباحثين والمهتمين بالشأن العربي في مختلف أنحاء العالم، بما يسهل البحث العلمي دون تعريض الأصول التاريخية لخطر التداول.

وأضاف أن كل وثيقة ومادة بريدية يعرضها المتحف اليوم، وكل مخطوط نادر داخل خزائنه، تمثل شهادة حية على فكر الأمة العربية وقراراتها التاريخية ومعاهداتها المفصلية ومسيرة الكفاح والبناء التي قادها الرواد الأوائل، مؤكداً أنها أمانة تُنقل للأجيال القادمة مدعومة بالتحليل والتوثيق العلمي لتكون منارة يستلهمون منها مسيرة البناء.

ووجّه الأمين العام الشكر إلى فريق إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة برئاسة هالة جاد، إلى جانب أخصائيي التوثيق والرقمنة والمكتبات ومهندسي الديكور والمتاحف والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم التي أسهمت في خروج المتحف بالشكل الذي يليق بمكانة وتاريخ جامعة الدول العربية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف يمثل فتح أبواب صرح وثائقي متخصص في مسيرة العمل العربي المشترك، لا من أجل التأمل في التاريخ فقط، بل لوضع الذاكرة الحية للأمة العربية بين أيدي الباحثين والأجيال القادمة، بما يسهم في توثيق مسيرة العمل المشترك وصناعة الحاضر.

وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن يبارك الله هذا الصرح، وأن يوفق الجميع لحفظ أمانة العلم والتاريخ، ونشر قيم المعرفة والسلام والتقدم، مختتماً بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جيهان زكي وزيرة الثقافة متحف جامعة الدول العربية افتتاح متحف جامعة الدول العربية الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

التسجيل في منظومة التأمين الصحي

محافظ المنيا يدعو المواطنين لسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

صورة أرشيفية

إزالة 1465 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

خلال التأمين

هيئة الإسعاف بالإسماعيلية تتصدر تأمين الأحداث الكبرى وتعلن خطة طوارئ لماراثون الثانوية العامة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد