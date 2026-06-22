أبو الغيط : السنوات العشر الأخيرة شهدت تحديات أثّرت على العمل العربي المشترك

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات العشر الماضية كانت مليئة بالتحديات والأوضاع الصعبة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مسار العمل العربي المشترك.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن أي خلافات أو معوقات تواجه الدول العربية في ما يتعلق بدعم وتعزيز التعاون المشترك يكون لها تأثير سلبي مباشر على أداء جامعة الدول العربية، باعتبارها إطارًا يعكس مواقف الدول الأعضاء وتوافقاتها.

وشدد الأمين العام على أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية تمس حياة الشعوب العربية، مؤكدًا ضرورة إدراك أهمية هذا الدور المتعدد الأوجه.

اتخاذ القرار

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تقوم في الأساس على توافق الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أنه في حال غياب هذا التوافق تصبح قدرة الجامعة على التحرك واتخاذ القرار محدودة.