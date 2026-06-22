نبيل فهمي.. دبلوماسي مصري مخضرم يجمع بين خبرة السياسة والعمل الأكاديمي

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، أمينا عاما جديدا للجامعة العربية لمدة خمس سنوات، خلفا للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، على أن يتولى مهامه رسميا اعتبارا من الأول من يوليو 2026.

وجاء القرار خلال اجتماع المجلس الوزاري، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة مملكة البحرين، حيث ناقش الوزراء عددا من الملفات السياسية والإدارية، إلى جانب بند اختيار الأمين العام الجديد، وذلك بتفويض من القادة العرب.

وكان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قد أقر بالإجماع في مارس الماضي ترشيح فهمي للمنصب، مع رفع التوصية إلى القادة العرب لاعتمادها، وذلك قبل انتهاء ولاية أبو الغيط في 30 يونيو الجاري.

ومن المنتظر أن يقود الأمين العام الجديد الجامعة العربية في مرحلة تشهد تحديات إقليمية متصاعدة، تتعلق بالأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية وعدد من الأزمات الإقليمية، وهي ملفات أكد فهمي في تصريحات سابقة عزمه على التعامل معها عبر تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة.

الأمين العام الجديد للجامعة العربية

ويعد السفير نبيل فهمي واحدا من أبرز الدبلوماسيين المصريين في العقود الأخيرة، إذ ولد عام 1951 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، لأسرة دبلوماسية بارزة، حيث كان والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية المصرية خلال السبعينيات.

بدأ مسيرته المهنية عام 1974 ضمن مكتب الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن يلتحق بوزارة الخارجية المصرية ويتدرج في عدد من المواقع الدبلوماسية، من بينها العمل في بعثات مصر لدى الأمم المتحدة.

وتولى فهمي منصب سفير مصر لدى اليابان بين عامي 1997 و1999، ثم سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية من 1999 حتى 2008، وهي من أبرز محطات مسيرته الدبلوماسية.

كما شغل منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 حتى يوليو 2014، خلال مرحلة سياسية دقيقة من حكم اليلاد.

وعلى الصعيد الأكاديمي، تولى منصب عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة بين 2009 و2022، وشارك في تدريس وبحث قضايا الأمن الدولي والعلاقات الدولية.

وله عدد من المؤلفات في مجالات الدبلوماسية والسياسة، من أبرزها "دبلوماسية مصر في الحرب والسلام والمرحلة الانتقالية" و"من قلب الأحداث"، اللذان يوثقان جانباً من تجربته المهنية والسياسية.

ورحبت جمهورية مصر العربية باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، خلال دورته العادية المستأنفة الـ165 المنعقدة اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان، قرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو 2026.

ويأتي هذا الاختيار تقديراً للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستوي العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. كما يعكس الاختيار التقدير للخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها نبيل فهمي ومسيرته المهنية الطويلة والتي أسهم خلالها في دعم العمل العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعربت مصر عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد، بما يسهم في مزيد من تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التنسيق والتعاون العربي، وصون الأمن القومي العربي وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.