خبرة دبلوماسية واسعة.. وزير الخارجية: مصر تؤكد ثقتها في ترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن جمهورية مصر العربية تؤكد ثقتها في ترشيح نبيل فهمي لمنصب الامين العام للجامعة العربية وتؤكد ثقتها في خبرته الدبلوماسية الواسعة وقدرته على إدارة هذا الموقع العربي الهام بحكمة واتزان ورؤية منفتحة على مقتضيات المرحلة .

وقال بدر عبد العاطي في كلمته في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية في دورته العادية، :" تؤكد مصر دعمها الكامل للسيد نبيل فهمي في أداء مهمته".

وتابع بدر عبد العاطي :" أود باسم الرئيس السيسي أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لقادة الدول العربية الشقيقة ووزراء الخارجية العرب على ما أبدوه من ثقة في التشريح المصري وهي ثقة نعتز بها كثيرا ونقدرها ونعتبرها تكليفا لمسؤولية عربية كبيرة ومساحة مشتركة للعمل الجاد والارتقاء باداؤها".

وأكمل بدر عبد العاطي :" اجتماعنا ينعقد في ظل ظرف عربي بالغ الدقة ونتطلع أن نرتقي لمستوى التحدي في ظل اتساع دوائر التهديد التي تمس أمن الدول العربية ".