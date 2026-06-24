بسبب موجة الحر.. انقطاع الكهرباء عن 68 ألف أسرة في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف أسرة في جنوب إقليم فينيستير (جنوب غرب فرنسا)، بعد عطل أصاب محولا كهربائيا تابعا لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وأفادت محافظة فينيستير بأن العطل وقع مساء أمس، الثلاثاء، قرب مدينة كيمبيه، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات، بينما تواصل فرق الكهرباء جهودها لإعادة التيار تدريجيا إلى المناطق المتضررة.

وأكدت مود بريغون، وزيرة الطاقة الفرنسية، دعمها للسكان المتأثرين، مشددة على أن الأولوية هي مساعدة الفئات الأكثر هشاشة وضمان عودة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة حر شديدة تضرب فرنسا منذ أيام، وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات التغير المناخي على البنى التحتية والطاقة.