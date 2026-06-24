باكستان.. مقـ.تل 6 مسلحين خلال عملية أمنية

لقي ستة مسلحين مصرعهم جراء عملية مشتركة نفذتها قوات الشرطة الباكستانية وإدارة مكافحة الإرهاب ، اليوم الأربعاء ، في منطقة "تلاش" بمقاطعة "دير السفلى" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة، من بينها ست بنادق كلاشينكوف وثلاث قنابل يدوية بحوزة المسلحين القتلى.. مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين مطلوبون على خلفية هجمات إرهابية، كما كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريبية في المنطقة.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بنجاح هذه العملية الأمنية.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".