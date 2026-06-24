الخارجية الباكستانية: الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتسوية النزاعات في المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء، أن بلادها تواصل جهودها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتسوية النزاعات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي - خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في إسلام آباد - إن مذكرة التفاهم في إسلام آباد وقمة لوسيرن عززتا "إيماننا بالحوار".

وأوضح المتحدث تفاصيل النقاط المتفق عليها بعد محادثات سويسرا، قائلا إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهم بشأن جوانب مختلفة من تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن إسلام آباد.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة؛ كما اتفق الجانبان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال 60 يوما؛ وسيتم إنشاء قنوات اتصال بين الطرفين لتجنب أي سوء فهم وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، كما سيتم إنشاء خلية لفض النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران والحكومة اللبنانية.

وأكد المتحدث الباكستاني أن الفرق الفنية من الوسطاء-باكستان وقطر- ستواصل العمل مع الفرق الفنية من الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع المقبلة لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم بشأن إسلام آباد.