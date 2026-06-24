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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الخارجية تستضيف مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

خلال التوقيع
خلال التوقيع
هاجر رزق

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مراسم التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة النقل ووزارة الصحة والسكان وعدد من الأجهزة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركات الفرنسية اليوم، الأربعاء 24 يونيو.

حضر مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما حضر مراسم التوقيع أيضا السفير أريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفيرونيك فولان، المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.

ألقى وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة تناول فيها تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار عشرين عاماً، وما نتج عنها من مشروعات تنموية رائدة في مجالات النقل، والطاقة، والأمن المائي، والبنية التحتية، بما أسهم في تعزيز الخدمات العامة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد عبد العاطى أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، خاصةً في قطاعات الصحة، والتعليم، والتدريب الفني والمهني، والصناعة الخضراء.

وأشار إلى أن الشراكة الممتدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة، معرباً عن تقديره للحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وجميع المؤسسات والكوادر المصرية والفرنسية التي أسهمت في تحقيق النجاحات المتراكمة لهذه الشراكة على مدار العقدين الماضيين.

شملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة إجمالية بلغت ٣٠٠ مليون يورو لوزارة الصحة لتعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين. كذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية بما يعزز جودة الخدمات الصحية الأساسية ويرفع كفاءة الوحدات الصحية في مختلف المحافظات.

كما تم التوقيع على منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالتعاون مع شركة RATP، لتطوير منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما تم التوقيع على اتفاق تسهيل ائتماني لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة ٤٥ مليون يورو مع جهاز شئون البيئة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة منحة لدعم مشروع تحسين نطاق الوصول  إلى الخدمات في المناطق المستهدفة لتعزيز الفرص الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعكس الاتفاقيات حرص الجانبين المصري والفرنسي على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.

الوكالة الفرنسية للتنمية الشركات الفرنسية وزير التربية والتعليم السفير أريك شوفاليه العلاقات المصرية الفرنسية

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