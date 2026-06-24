رئيس وزراء قطر: استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال "في غضون أسابيع قليلة"

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صرّح بأن قطر ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي "في غضون أسابيع قليلة".

كما أكد الشيخ محمد، في مقابلة مع فايننشال تايمز، على أهمية إنشاء خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح أن خط الاتصال الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان خلال محادثاتهما في سويسرا ضروري لمواجهة "التضليل" وضمان التنسيق.

وقال الشيخ محمد لفايننشال تايمز إن أحد التحديات يتمثل في أن "أي شخص يريد إثارة المشاكل" قد يستخدم اتصالات الملاحة البحرية لتحذير السفن:"عودوا أدراجكم، سنطلق النار، نحن الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف الشيخ محمد، الذي كان أحد الوسطاء الرئيسيين: "هذا ما يحدث لنا أحيانًا".

تابع"إذن، يهدف الخط الساخن إلى ضمان التحقق من أي سفينة تتعرض لأي نوع من التهديدات من قبل إيران... والسماح لها بالمرور بأمان".

علّقت شركة قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير، عقب هجوم بطائرة مسيّرة على مصنع رأس لفان الضخم التابع لها.

وقال الشيخ محمد: "في غضون أسابيع قليلة، سيعود الإنتاج إلى طبيعته، باستثناء المنشأة المتضررة. وقد تم حشد فرقنا بالفعل منذ أسابيع. وتستعد قطر للطاقة لعودة العمليات إلى طبيعتها بمجرد استقرار الأوضاع في المضيق.



