كوريا الشمالية تعلن تزويد المدمرات والسفن الحربية بأسلحة نووية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اليوم، الأربعاء، أن بلاده تسعى لتعزيز القوة البحرية من خلال تزويد المدمرات والسفن الحربية بأسلحة نووية.

وقال كيم، خلال المراسم التي أقيمت أثناء تدشين إحدى السفن الحربية: "إن البحرية تتحول إلى قوة متكاملة، مجهزة بموارد استراتيجية، فيما يمضي برنامج تزويد البحرية الأسلحة النووية قدما وفق الجدول المخطط له"، وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كوريا الشمالية" المركزية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق أن المدمرة "تشوي هيون" مجهزة بـ"أقوى الأسلحة" في حين أجرى كيم جولات تفقدية عدة للسفن من فئتها هذا العام، تضمنت الإشراف على تجربة إطلاق صاروخ كروز من "تشوي هيون" في شهر إبريل الماضي.

وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، في حين ما زالت الكوريتان في حالة حرب عمليا، إذ انتهى نزاعهما عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.