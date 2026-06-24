الإنتاج العالمي من البلاتين مرشح للهبوط 15% بحلول 2034 وتحذير من أزمة معروض

توقعت إحدى كبرى شركات التعدين العالمية انخفاض إنتاج البلاتين على مستوى العالم 15% بحلول عام 2034 مقارنة بالمستويات الحالية، في وقت قد يؤدي فيه تباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية إلى تعزيز الطلب على المعدن.

وتقول شبكة سي إن بي سي أفريكا - في تقرير لها اليوم - يزيد هذا التوجه من احتمالات اتساع فجوة المعروض وظهور عجز متزايد في أسواق البلاتين العالمية خلال السنوات المقبلة.

فقد حذرت كليانثا بيلاي نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة سيباني ستيلووتر الجنوب إفريقية، من تراجع حاد في إنتاج البلاتين العالمي، مشيرة إلى أن المعروض السنوي المتوقع سينخفض من 6.2 مليون أوقية في 2019 إلى 4.7 مليون أوقية بحلول 2034، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر نقص الإمدادات في السوق العالمية.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في الشركة التي تعد واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم، وتشتهر بعملياتها المتنوعة إلى أن شركات التعدين في جنوب إفريقيا، التي تمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي للبلاتين، تتبنى نهجا حذرا تجاه ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج، في ظل الضبابية المحيطة بمستقبل الطلب العالمي، فضلا عن تراجع احتياطيات المناجم الحالية.

ووفقا لبيانات شركة "جونسون ماثي" (شركة بريطانية متخصصة في المواد الكيميائية المتقدمة والتقنيات الصناعية والمعادن الثمينة)، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي للبلاتين نحو 5.46 مليون أوقية في عام 2026، مقابل 5.56 مليون أوقية خلال العام الماضي.

كما توقعت "سيباني ستيلووتر" تراجع إنتاج معدن البلاديوم، أحد معادن مجموعة البلاتين، بنسبة 15% ليصل إلى نحو 5.6 مليون أوقية بحلول عام 2034.

وفيما يتعلق بسوق السيارات الكهربائية، رجحت الشركة أن تمثل هذه المركبات نحو 35% من إجمالي مبيعات السيارات العالمية بحلول عام 2034، وهو مستوى يقل عن تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية وصول الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إلى نحو 50% بحلول عام 2035.

كما أوضحت بيلاي أن التوقعات الخاصة بانتشار السيارات الكهربائية شهدت مراجعات متتالية نحو الانخفاض خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن تخفيف الاتحاد الأوروبي لبعض مستهدفات الانبعاثات، إلى جانب مقترحات أمريكية لتأجيل تطبيق معايير أكثر صرامة لتلوث المركبات، يمنح محركات الاحتراق الداخلي فترة أطول للاستمرار في السوق.

وأضافت أن إنتاج معادن مجموعة البلاتين المعاد تدويرها، الذي يمثل مصدرا ثانويا للإمدادات، من المتوقع أن يستقر عند نحو 5 ملايين أوقية سنويا، دون تأثير جوهري على توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية.

وتعزز هذه التوقعات المخاوف من اتساع الفجوة بين العرض والطلب في أسواق البلاتين خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع الاستثمارات التعدينية وبطء نمو الإمدادات الجديدة، الأمر الذي قد يدعم أسعار المعدن على المدى الطويل.

ويستخدم البلاتين بصورة رئيسية في صناعة المحولات الحفازة للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، إلا أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمثل تحديا طويل الأجل للطلب على المعدن، نظرا لعدم حاجة تلك المركبات إلى هذه المكونات الخاصة بخفض الانبعاثات.

وشركة"سيباني-ستيلووتر" (Sibanye-Stillwater) هي مجموعة دولية رائدة في مجال تعدين ومعالجة المعادن النفيسة، ومقرها الرئيسي في جنوب إفريقيا. تعد واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم، وتشتهر بعملياتها المتنوعة التي تشمل الذهب، ومعادن مجموعة البلاتين (PGM)، والنحاس، والليثيوم.