قاليباف: نلتزم في سياساتنا بأمن المنطقة.. وضمانه عبر دولها نفسها

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن سياساتهم قائمة على أمن المنطقة، ولهذا يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: “مستعدون للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل بالشئون الداخلية واحترام السيادة”.

وتابع قاليباف: “وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم لنا بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران”.



من ناحية أخرى، أعلنت سلطنة عُمان إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور جميع السفن من مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وذلك وفقاً للإحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العُمانية المختصة، على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسئولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة في المضيق من دون فرض أي رسوم عبور.