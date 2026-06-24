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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة في شمال كيوشو

اليابان تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة في شمال كيوشو
اليابان تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة في شمال كيوشو
أ ش أ

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم / الأربعاء /، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على مناطق بشمال جزيرة كيوشو، جنوب غربي اليابان، مع احتمال وقوع فيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات قد تؤدي إلى خروجها عن مجاريها.

وأفادت الهيئة- في بيان- بأن ما يُعرف بـ"أحزمة الأمطار الخطية" قد تتشكل في محافظات فوكوكا وساجا وناجاساكي وكوماموتو خلال ساعات الصباح وحتى ما بعد الظهر بقليل، ما يزيد من احتمالات وقوع كوارث ناجمة عن الأمطار في تلك المناطق.

وتتوقع الهيئة هطول نحو 200 مليمتر من الأمطار في شمال كيوشو خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، نتيجة تأثير جبهة الأمطار الموسمية ومنخفض جوي يتسببان في هطول أمطار غزيرة ومتواصلة.

كما يُتوقع أن تشهد جزيرة شيكوكو الرئيسية ما يصل إلى 250 مليمترًا من الأمطار خلال الفترة نفسها، فيما قد تسجل المناطق التي تتشكل فيها أحزمة الأمطار الخطية كميات تفوق التقديرات الحالية.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى تشكل إعصارين جنوب اليابان، ويقع أحدهما حاليًا شرق الفلبين، ومن المتوقع أن يقترب من محافظة أوكيناوا اليابانية بين الخميس والجمعة قبل أن يتجه محتملًا نحو غرب اليابان.

أما الإعصار الثاني، الموجود حاليًا بالقرب من جزر ماريانا في المحيط الهادئ، فمن المتوقع أن يتحرك شمالًا وقد يقترب من الأرخبيل الياباني خلال الأيام المقبلة.

وتُعرف أحزمة الأمطار الخطية بأنها مناطق تتشكل فيها سحب رعدية ممطرة بشكل متتابع فوق المنطقة نفسها، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة للغاية خلال فترة زمنية قصيرة ويرفع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية هطول أمطار غزيرة مناطق بشمال جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان وقوع فيضانات ارتفاع منسوب الأنهار

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