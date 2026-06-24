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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماذا يعني تصويت جمهوريين ضد ترامب بطلب وقف العمليات العسكرية في إيران؟

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
محمد على

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي،  تشريعًا يُلزم الرئيس دونالد ترامب بوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في أحدث انتقاد للرئيس الجمهوري من الكونجرس الذي يتزايد استياؤه.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتًا مقابل 48 لصالح قرار صلاحيات الحرب، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، ما يعكس قلقًا متزايدًا حتى بين بعض الجمهوريين من حزب ترامب بشأن الصراع الذي بدأ في 28 فبرايرعندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يُقر فيها مجلسا الكونجرس قرارًا يُلزم الرئيس بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية منذ سنّ قانون صلاحيات الحرب، المعروف باسم قانون صلاحيات الحرب، في عام 1973.

ورغم أن التصويت من المرجح أن يبقى رمزيًا إلى حد كبير، إلا أنه شكّل انتكاسة لترامب، الذي كان يتمتع حتى وقت قريب بدعم شبه جماعي من أعضاء الكونجرس الجمهوريين.

ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تطلب الإدارة من الكونجرس الموافقة على تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتمويل الحرب.

يتمتع الجمهوريون بزعامة ترامب بأغلبية ضئيلة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن بعض أعضائهم اختلفوا مع الرئيس في عدد من القضايا قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كان الحزب سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.

وقد اعترض بعض الجمهوريين مؤخرًا على صندوق ترامب البالغ 1.8 مليار دولار "لمكافحة التسلح" لتعويض حلفائه السياسيين الذين يقول إنهم استُهدفوا من قبل السلطات الفيدرالية، كما عرقلوا مشروع قانون بقيمة 70 مليار للهجرة.

ترامب العسكرية إيران الكونجرس الشيوخ الأمريكي

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