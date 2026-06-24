سلطنة عمان تسمح بعبور السفن مضيق هرمز دون فرض رسوم

أعلنت سلطنة عمان السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور، تأكيدًا لمسئوليتها تجاه الممر البحري الحيوي وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامًا منها بأحكام القانون الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة وعدم فرض أعباء إضافية على حركة السفن.

عبور السفن مضيق هرمز

وأكدت السلطنة أن هذا الإجراء يأتي اتساقًا مع نتائج الجهود والمساعي الدبلوماسية التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الملاحة في المنطقة.

كما أوضحت أنها عملت، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، على توفير ممر بحري مؤقت يمكن لجميع السفن استخدامه وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة والجهات العُمانية المختصة، مشيرة إلى أن السفن الراغبة في العبور يتعين عليها التنسيق مسبقًا مع المنظمة البحرية الدولية للاستفادة من هذا المسار.