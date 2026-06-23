المنظمة البحرية الدولية تبدأ إجلاء 11 ألف بحار من مضيق هرمز

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ تنفيذ عملية واسعة النطاق لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز، إثر الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير الماضي.



وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينجيز - في بيان - إنه "بعد أشهر من المعاناة والألم لآلاف البحارة الأبرياء، والتأثيرات السلبية على العالم أجمع، أرحب بارتياح بالغ باتفاق السلام المُبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يُمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة على الملاحة المدنية".



وأضاف "أود أن أوجه التحية لأرواح البحارة الأربعة عشر الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم بصورة مأساوية خلال هذا النزاع.. لن ننسى تفانيهم في خدمة التجارة العالمية".



وأشار إلى أن المنظمة ستبدأ تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في المنطقة، وقال إنها "ستكون عملية واسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري".



ولفت إلى أن المنظمة حصلت على الضمانات اللازمة فيما يتعلق بالسلامة "وتحققت بدقة من شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات"، مؤكداً التزامها الكامل "بضمان سلامة البحارة واستمرارية التجارة العالمية"