ترامب: مجلس الشيوخ قدم الدعم لإيران بالتصويت على صلاحيات الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم الدعم لإيران من خلال التصويت على صلاحيات الحرب .

وأضاف ترامب - في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"- أن مجلس الشيوخ أجرى تصويتا عديم الجدوى وسيء التوقيت بشأن قانون صلاحيات الحرب .

وأشار الرئيس الأمريكي الى أن إيران في موقف حرج وعلى وشك السقوط ومستعدة لتقديم أي شيء، ولأول مرة منذ عقود، تظهر احتراما كبيرا للولايات المتحدة ورئيسها.

وأوضح أن أربعة من الجمهوريين الذين وصفهم ب"الخاسرين" صوتوا مع الديمقراطيين، وأضاف أن "هؤلاء الأعضاء في مجلس الشيوخ زادوا من صعوبة مهمتي، لكنني سأنجزها، بطريقة أو بأخرى، لأنني دائمًا ما أنجزها".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد صوت في وقت سابق لصالح قرار يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران ويمنع مواصلتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس.

ويمثل التصويت المحاولة العاشرة لمجلس الشيوخ لوقف الحرب، وجاءت نتيجته، وهي 50 مقابل 48، بمثابة تحول كبير عن المحاولات السابقة غير الناجحة.