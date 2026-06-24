استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة

استشهد مواطن فلسطيني اليوم، الأربعاء، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق جنوب قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن آدم أبو حدايد متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف محيط شارع 5 في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مخيمًا لإيواء النازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار واسع في خيام النازحين وتشريد عشرات العائلات.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، فيما استهدفت غارة أخرى حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح، بالتزامن مع تصعيد متواصل في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي شمال القطاع، توغلت قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، وحاصرت عائلات نازحة داخل خيامها، وسط مخاوف من توسيع عملياتها العسكرية في المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خانيونس، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في أنحاء مختلفة من القطاع، بالتوازي مع استمرار الحصار وتشديد القيود على المعابر.

بحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 1028 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3280 إصابة، إضافة إلى 785 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 73,040 شهيدًا و173,388 مصابًا.