رئيس الرئاسي الليبي يبحث مع سفراء مصر والجزائر وتونس خارطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمقر رئاسة المجلس الليبي في العاصمة طرابلس، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر الحفني، والقائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى ليبيا محمد الحبيب ساسي، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا عبدالكريم ركايبي.

وتناول اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية الراسخة التي تجمع ليبيا بكل من الجزائر ومصر وتونس، إلى جانب بحث أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين دول الجوار الاستراتيجي.

وأكد المنفي عمق الروابط المشتركة التي تجمع شعوب الدول الأربع، معربًا عن تقديره للدور الإيجابي الذي تضطلع به دول الجوار في دعم ليبيا ومساندة جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية على مختلف الأصعدة.

كما استعرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي أبرز مضامين وثيقة المبادئ الخاصة بخارطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والتي حظيت بتوافق رؤساء المجالس الثلاثة؛ المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في إطار المسئولية الوطنية المشتركة والحرص على معالجة التحديات السياسية والمؤسسية التي تواجه البلاد.