أسواق الطاقة : تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تحسن حركة الملاحة بمضيق هرمز

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، مواصلة خسائرها للأسبوع الحالي، لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط مؤشرات على استئناف حركة عدد أكبر من ناقلات النفط العالقة في الخليج عبر مضيق هرمز.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 78 سنتًا أو ما يعادل 1.0% لتسجل 76.30 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 78 سنتًا أو 1.1% إلى 72.43 دولار للبرميل،وكان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة أمس الثلاثاء على انخفاض يقارب 1% لكل منهما، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

وقال محللو السلع في بنك «آي إن جي» إن الإشارات الإيجابية القادمة من منطقة الخليج العربي تعزز التفاؤل بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، موضحين أن حركة عبور السفن ارتفعت خلال الأيام الأخيرة رغم بقائها دون مستويات ما قبل الحرب.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية هذا الأسبوع بعد أن منحت واشنطن طهران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا عقب جولة أولية من محادثات السلام، ما يسمح لإيران بمواصلة بيع النفط، بالتزامن مع تراجع حدة التوترات في لبنان.

وقال توموميتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جي للأبحاث والاستشارات»، إن أسعار النفط الخام تأثرت سلبًا بفعل الآمال في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستعادة شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن إحراز تقدم إضافي في المفاوضات النووية قد يدفع الأسعار للعودة إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.

وفي هذا السياق، اتفقت سلطنة عُمان وإيران الثلاثاء على مواصلة المناقشات بشأن الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة في المضيق، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم عبور ستعد انتهاكًا للقانون الدولي.

ورغم ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامة الاتفاق، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية «إلى ما لا نهاية»، في حين نفت طهران تقديم أي تنازل من هذا النوع خلال المفاوضات.

ويتابع المستثمرون أيضًا مدى سرعة استعادة منتجي الشرق الأوسط لصادراتهم النفطية، وما إذا كانت المزيد من السفن ستعود إلى المنطقة.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن مصدر عسكري إيراني قوله إن عددًا محدودًا من السفن يُسمح له يوميًا بالعبور عبر المضيق بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور ثلاث ناقلات نفط عملاقة كانت عالقة في المضيق يوم الثلاثاء، فيما أعلنت وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة أن خطة إجلاء تتيح لمئات السفن ونحو 11 ألف بحار عالقين في الخليج المرور عبر المضيق أصبحت قيد التنفيذ عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي جانب آخر، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 765 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، بحسب مصادر السوق.

وكان تسعة محللين استطلعت آراءهم قد توقعوا في المتوسط انخفاض المخزونات بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.