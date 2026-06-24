كينيا : اتفاقية بـ1.2 مليار دولار لتطوير وتوسعة مطار "جومو كينياتا" الدولي

وقعت الحكومة الكينية اتفاقية بقيمة 154.2 مليار شلن كيني (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي) مع شركة "تشاينا رود آند بريدج كوربوريشن" الصينية لتنفيذ مشروع توسعة مطار "جومو كينياتا" الدولي في العاصمة نيروبي، وذلك في إطار خطط البلاد لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطيران في شرق أفريقيا.

وقال وزير النقل الكيني ديفيس تشيرشير، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 22 مليون مسافر، مقارنة بنحو 7.5 ملايين مسافر حاليًا.

وأوضح أن نطاق المشروع يشمل إنشاء مبنى جديد للمسافرين والمرافق المساندة له، إلى جانب تحديث وتطوير البنية التحتية القائمة وتحسين العمليات التشغيلية في الجانبين الجوي والأرضي للمطار.

وكانت الحكومة الكينية قد أوقفت المشروع العام الماضي بعد إلغاء اتفاق أُبرم في عام 2024 مع مجموعة "أداني" الهندية، وذلك عقب توجيه اتهامات جنائية إلى مؤسس المجموعة في الولايات المتحدة.

وتسعى كينيا إلى الحفاظ على دورها كمحور رئيسي لحركة الطيران في المنطقة، في ظل استثمارات متزايدة من جانب دول أفريقية أخرى، من بينها إثيوبيا ورواندا، في إنشاء وتطوير المطارات بهدف استقطاب المزيد من شركات الطيران والمسافرين.

وكان وزير النقل الكيني قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين بنك التجارة والتنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الأفريقية لترتيب التمويل اللازم للمشروع.