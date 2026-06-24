بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم / الأربعاء/، على تباين مؤشراتها حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنحو 1.09 نقطة بما نسبته 0.01% ليصل إلى مستوى 8710.75 نقطة، إذ جرى تداول نحو 279 مليون سهم عبر 20 ألفا و682 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 83.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 72.16 نقطة بما نسبته 0.83% ليصل إلى مستوى 8791.16 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 123 مليون سهم من خلال 9505 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 21.9 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 13.96 نقطة بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 9145.71 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 155 مليون سهم عبر 11 ألفا و177 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 61.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 1.47 نقطة بما نسبته 0.02% ليصل إلى مستوى 9682.38 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 99 مليون سهم عبر 6790 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 17.2 مليون دينار كويتي.