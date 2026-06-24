مارين لوبان تدعم جورجيا ميلوني في خلافها مع دونالد ترامب

أعربت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، عن دعمها لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عقب تبادلها الانتقادات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلاف علني بين الجانبين.

وكان ترامب قد سخر من ميلوني خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدعيا أنها كانت "تتوسل" لالتقاط صورة معه خلال اجتماع قمة مجموعة السبع الأخير، كما اتهمها باستغلال علاقتها به لتحقيق مكاسب سياسية داخلية. وردت ميلوني بنفي الواقعة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي اختلقها، ودعته إلى عدم التدخل في شؤونها.

وقالت لوبان، في تصريحات أدلت بها خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس كولتور" اليوم /الأربعاء/، ونقلتها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، إن ترامب "كان مهينا للغاية"، مضيفة أنها تتفهم تماما رد فعل ميلوني الذي وصفته بأنه "تعبير عن الكبرياء الوطني".

وأشارت لوبان إلى أن الخلاف لا يعني قطيعة نهائية بين البلدين، لكنه يعكس على الأرجح فتورا واضحا في العلاقة الشخصية بين الزعيمين.

وأضافت لوبان أن "العلاقات الخارجية لا تُبنى على الصداقة بل على المصالح"، معتبرة أن ترامب يمثل "رمزا لإرادة سياسية نادرا ما شهدتها أوروبا خلال العقود الأخيرة"، لكنها رأت أنه "فعل عكس ما وعد به" في السياسة الخارجية، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وهو ما أسهم - بحسب قولها - في تعميق الخلافات بين الإدارة الأمريكية وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا.