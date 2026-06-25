بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية

أعلنت السعودية يوم الخميس، حظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية بسبب تفشي وباء الإيبولا وذلك بعد تقييم الوضع من الجهات الصحية المختصة في المملكة حول الوضع الوبائي المتعلق بفيروس "إيبولاً"، واستمرارًا للإجراءات الاحترازية المطبقة منذ يوليو 2019، وتشديدها في مايو 2026 على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وفي منافذ الدخول.

وقررت السعودية حظر دخول مواطني الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وتعليق إصدار التأشيرات بكافة أنواعها والدخول إلى المملكة للقادمين منها، بما في ذلك القادمين عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال الواحد والعشرين (21) يومًا السابقة لوصولهم.

وأكدت أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في السعودية تعمل بشكل مستمر واستباقي مع الجهات ذات العلاقة داخليًا وخارجيًا لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، والإسهام في حماية الصحة العالمية.