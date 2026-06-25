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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوليتيكو: ترامب يدفع ماكرون وميلوني نحو طي صفحة الخلافات وتعزيز التقارب الفرنسي الإيطالي

إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
أ ش أ

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهم بصورة غير مباشرة في تحسين العلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد سنوات من التوتر والخلافات السياسية التي شابت العلاقة بينهما.

وذكرت الصحيفة، أن ماكرون وميلوني يلتقيان، اليوم /الخميس/، في مدينة أنتيب بجنوب فرنسا في أول قمة ثنائية بينهما منذ فترة، حيث من المتوقع أن تشهد القمة توقيع نحو 12 اتفاقا للتعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة النووية وصناعة الطيران والفضاء، بحضور عدد من الوزراء وقادة كبرى الشركات من البلدين.

وأشارت إلى أن ميلوني اعتادت خلال السنوات الماضية الدخول في خلافات متكررة مع ماكرون بشأن عدد من الملفات الأوروبية، كما كانت تركز مؤخرا على تعزيز شراكتها مع ألمانيا، وظهرت إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس باعتبارهما من أبرز القادة الأوروبيين الساعين إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع إدارة ترامب.

غير أن الصحيفة أوضحت أن هذا المشهد تغير بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ دفعت التطورات المرتبطة بالسياسة الأمريكية تجاه إيران والخلافات التي برزت بين ميلوني وترامب إلى إعادة تموضع رئيسة الوزراء الإيطالية، وجعلتها أكثر ميلا إلى التقارب مع المواقف الأوروبية التي يدافع عنها ماكرون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فرنسي سابق قوله إن ماكرون حاول منذ وصول ميلوني إلى السلطة عام 2022 بناء جسور تعاون معها، إلا أن الأخيرة لم تبد اهتماما كبيرا بذلك في حينه، مضيفا أن التوترات الأخيرة بين ميلوني وترامب وفرت فرصة جديدة لتقارب أكبر بين باريس وروما.

واعتبرت "بوليتيكو" أن القمة المرتقبة تمثل مؤشرا على هدنة سياسية بين فرنسا وإيطاليا، في وقت يسعى فيه البلدان إلى تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

ميلوني رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترامب الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

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