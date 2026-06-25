قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
بعد انتهاء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية مساء اليوم
ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا.. 188 قتيلا و 1520 مصابا و157 مفقودا
بعد أزمة التكليف.. "الرعاية الصحية" تقر حزمة مزايا جديدة للأطباء في أسوان
دفعة جديدة من المدارس الثانوية للمياه والصرف .. الشروط وطريقة التقديم
أحمد جلال : لا أنشطة منافية لتعاليم الإسلام داخل ملعب مباراة مصر وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. اجتماع في قطر بين ضباط أمريكيين والحرس الثوري الإيراني

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
ناصر السيد

صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لموقع "أنهيرد" الإخباري يوم الخميس، بأن مسؤولين من القيادة المركزية الأمريكية سيلتقون بمسؤولين من الحرس الثوري الإيراني في الدوحة، قطر، لحل النزاعات بين الجانبين.

وقال: "كان من بين الأمور التي أردنا الإعلان عنها إنشاء قناة تواصل مع الجانب الإيراني لخفض حدة الصراع".

وأضاف فانس لموقع "أنهيرد": "وقد فعلنا ذلك. قالوا: حسنًا، سنرسل شخصًا من الحرس الثوري الإيراني إلى الدوحة للقاء أحد مسؤولي القيادة المركزية، وبهذه الطريقة سنحل الكثير من هذه الخلافات".

يذكر أن الولايات المتحدة تصنّف الحرس الثوري الإيراني جماعةً إرهابية، مما يجعل شرعية مثل هذه الاجتماعات موضع غموض.

وعادةً ما تتولى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) زمام المبادرة عندما تجتمع الولايات المتحدة مع دول معادية، لا سيما تلك المرتبطة بالاستخبارات، نظرًا لقدرتها على العمل بسرية تامة، ولأنها أقل تقيدًا بالقوانين والمعايير الرسمية للشفافية مقارنةً بالجيش الأمريكي.

مفاجأة مدوية ضباط أمريكيين الحرس الثوري الإيراني نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس القيادة المركزية الأمريكية الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مصر وإيران

بعد أنباء احتفال دعم المثلية بلقاء مصر وإيران.. مصطفى بكري: العالم عليه احترام عقيدتنا

الذهب

هل نبيع أم نشتري؟.. خبير يكشف ما ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة

مصطفى بكري

مصطفى بكري: تجاوزات من بعض الشباب خلال متابعة مباريات المنتخب بالعاصمة الإدارية

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد