مفاجأة مدوية.. اجتماع في قطر بين ضباط أمريكيين والحرس الثوري الإيراني

صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لموقع "أنهيرد" الإخباري يوم الخميس، بأن مسؤولين من القيادة المركزية الأمريكية سيلتقون بمسؤولين من الحرس الثوري الإيراني في الدوحة، قطر، لحل النزاعات بين الجانبين.

وقال: "كان من بين الأمور التي أردنا الإعلان عنها إنشاء قناة تواصل مع الجانب الإيراني لخفض حدة الصراع".

وأضاف فانس لموقع "أنهيرد": "وقد فعلنا ذلك. قالوا: حسنًا، سنرسل شخصًا من الحرس الثوري الإيراني إلى الدوحة للقاء أحد مسؤولي القيادة المركزية، وبهذه الطريقة سنحل الكثير من هذه الخلافات".

يذكر أن الولايات المتحدة تصنّف الحرس الثوري الإيراني جماعةً إرهابية، مما يجعل شرعية مثل هذه الاجتماعات موضع غموض.

وعادةً ما تتولى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) زمام المبادرة عندما تجتمع الولايات المتحدة مع دول معادية، لا سيما تلك المرتبطة بالاستخبارات، نظرًا لقدرتها على العمل بسرية تامة، ولأنها أقل تقيدًا بالقوانين والمعايير الرسمية للشفافية مقارنةً بالجيش الأمريكي.