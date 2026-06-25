بولندا.. اصطدام قطاري ركاب في قرية بيالوسليفي وإصابة شخصين

أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الخميس، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية بيالوسليفي في غرب وسط بولندا.

وذكر موقع قناة TVP Poznan أن شخصين أصيبا، وتم إرسال 16 فريقًا من فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.

كانت التقارير الأولية أشارت إلى اصطدام قطار ركاب بقطار شحن، إلا أن الصور المنشورة على موقع قناة TVN24 أظهرت قطاري ركاب.

وأظهرت الصور خروج بعض العربات عن القضبان.

وقبل أيام قليلة، أفادت شرطة النقل البريطانية باصطدام قطارين بالقرب من مدينة بيدفورد البريطانية، وأسفر الحادث عن مصرع سائق أحد القطارين وإصابة 89 شخصا بينهم 11 في حالة خطرة.

وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بالتصادم الذي شمل قطاري ركاب تابعين لشركة "إيست ميدلاندز ريلواي".