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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: تصرفات لندن بشأن ناقلة نفط محتجزة من قبلها تشبه القرصنة

لندن
لندن
أ ش أ

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، خطط لندن بشأن ناقلة النفط "سميرتوس" المحتجزة، بأنها محاولة لمصادرة النفط المستخرج بطرق غير مشروعة.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول رد فعل روسيا المستقبلي إذا نفذت لندن خططها بشأن بيع نفط الناقلة، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "الحديث يدور عن محاولة لمصادرة وبيع النفط، الذي تم تحصيله من خلال أساليب القرصنة".

وأشار إلى أنه "من المؤكد أن هناك خيارات قانونية للرد، سيتم دراستها وسيتم تحليل الوضع".

وتابع: "إذا كانت هناك خيارات قانونية للرد أو آفاق قانونية، فسيتم استخدامها بالكامل، بالطبع ضد من يتخذون هذه القرارات ومن سيتخذونها، وضد من سيبيعون هذا النفط، وضد من سيشترونه. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".

وأشار بيسكوف للصحفيين إلى أن بيلاروسيا هي أقرب حليف لموسكو، قائلاً بشأن التسوية الأوكرانية: "نتطلع إلى مواصلة الحوار مع المفاوضين الأمريكيين بشأن موضوع التسوية الأوكرانية".

وأضاف: "لقد سمعنا في الآونة الأخيرة تصريح السيد ترامب بأنه يعتزم، بعد حل النزاع مع إيران، استئناف جهوده لضبط الأوضاع في أوكرانيا، ونحن ممتنون للغاية لهذه الجهود الرامية إلى المساعدة في إيجاد حل لمشاكل أوكرانيا، ونقدّرها تقديرًا كبيرًا".

وأوضح أن الولايات المتحدة تدرك استحالة حل النزاع في أوكرانيا، في ظل انخراطها في الحرب من جانب واحد.

يشار إلى أن المملكة المتحدة احتجزت في 14 يونيو الجاري، ناقلة النفط "سميرتوس"، التي ترفع علم الكاميرون في القناة الإنجليزية، حيث تزعم لندن أن "الناقلة مرتبطة بروسيا". بدورها، أكدت السفارة الروسية في لندن، أنه لا يوجد أي مواطن روسي على متن "سميرتوس".

الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف

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