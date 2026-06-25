تصعيد خطير | الجيش البريطاني: سفينة شحن تصاب بصاروخ في مضيق هرمز

أعلن الجيش البريطاني أن سفينة شحن أصيبت بصاروخ قبالة سواحل سلطنة عمان، بالقرب من ممر معتمد من الأمم المتحدة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت مجموعة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغاً يفيد بإصابة سفينة بقذيفة مجهولة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من عودة عدة سفن شحن أدراجها أثناء محاولتها عبور هذا الممر المائي الحيوي.

وأفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة الشحن أصيبت في جانبها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالجسر الواقع جنوب شرق داهيت في سلطنة عمان.

وأكدت المجموعة عدم وقوع إصابات أو أي آثار بيئية. ونصحت عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، بحسب بلومبرج.