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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان أمريكي خليجي: لن يجبر أحد على مغادرة غزة.. ومن يرغب سيكون حراً في العودة

قمة خليجية أمريكية
قمة خليجية أمريكية
القسم الخارجي

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم خطة الرئيس دونالد ترامب لأنهاء النزاع، وشددا في الوقت نفسه على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. 

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 يونيو 2026 بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي.

وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية الأمريكي بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وشدد الوزراء في بيان خليجي أمريكي مشترك، على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. 

وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.

مجلس التعاون الخليجي إعمار قطاع غزة خطة الرئيس دونالد ترامب الجماعات المسلحة قمة خليجية أمريكية

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