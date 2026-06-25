لحظات صادمة.. هبوط اضطراري لمروحية الرئيس الإسرائيلي في قاعدة عسكرية

اضطرت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى الهبوط اضطرارياً في قاعدة جوية بوسط إسرائيل، أثناء عودته من مراسم إحياء الذكرى الثانية عشرة لعملية الجرف الصامد، وذلك إثر اصطدامها بطائر.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم وقوع إصابات أو أضرار، ونُقل طاقم الطائرة إلى مروحية أخرى واستكملوا الرحلة، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ويجري التحقيق في الحادث، وسُلّمت المروحية إلى الفرق الفنية التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية لإجراء المزيد من الصيانة بهدف إعادتها إلى الخدمة بشكل مستمر في أسرع وقت ممكن.