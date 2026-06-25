بسبب أوكرانيا .. إسرائيل تعلق الرحلات بين موسكو وتل أبيب

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، يوم الخميس أنها ستُعلّق رحلاتها على خط تل أبيب-موسكو خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب التطورات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الشركة الإسرائيلية أنها ستُجري تقييمًا للوضع الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.



وجاء في بيانها: "سيتم إطلاع المسافرين على آخر المستجدات، وسيُتاح لهم الاختيار بين عدة بدائل".

وجاء هذا القرار عقب عدة غارات جوية بطائرات مسيّرة أوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وكانت كييف قد قصفت قبل أسبوع محطة نفطية في موسكو، ما أسفر عن أضرار جسيمة.