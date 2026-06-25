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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد زلزال فنزويلا.. إسرائيل تحذر من ضعف استعدادها لمواجهة زلزال كبير

مراقب الدوله الاسرائيلي
مراقب الدوله الاسرائيلي
أ ش أ

حذر مراقب الدولة الإسرائيلي ماتانياهو إنجلمان، اليوم الخميس، من عدم جاهزية إسرائيل بالشكل الكافي لمواجهة زلزال كبير، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستعدادات وتقوية المباني، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وجاءت تصريحات إنجلمان عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، حيث أشار إلى تقارير سابقة صادرة عن مكتبه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة الكوارث الطبيعية.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن إنجلمان قوله في تقرير حول التجديد العمراني نُشر في يونيو 2026، إن الحاجة إلى تدعيم المباني ضد الزلازل "لا تتم معالجتها بشكل كاف ضمن جهود تعزيز مشاريع التجديد العمراني"، مشيرًا إلى أن المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل لا تشهد تقدمًا كافيًا في تنفيذ مشروعات واسعة النطاق.

وأضاف التقرير، أن الحكومة الإسرائيلية لم تُعد حتى الآن وثيقة سياسة وطنية أو خطة عمرانية وطنية موحدة للتعامل مع هذه المخاطر، رغم توصيات سابقة من مراقب الدولة.

وكان تقرير سابق لمراقب الدولة بشأن الاستعداد للزلازل صدر في يناير 2024 قد حذر من أن وقوع زلزال كبير في إسرائيل "مسألة وقت فقط"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للاستعداد له.



 

مراقب الدولة الإسرائيلي إسرائيل الاستعدادات للخطر

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