وكالة “كويكا” تنظم ورشة عمل للمنظمات الشريكة لبرنامج " أصدقاء كوريا حول العالم"

نظّمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وهي وكالة المساعدات الإنمائية الرسمية التابعة لجمهورية كوريا، «ورشة العمل السنوية للجهات الشريكة في برنامج متطوعي أصدقاء كوريا حول العالم (WFK)» اليوم الخميس 25 يونيو 2026 بفندق فلامنكو الزمالك في القاهرة.

وشهدت الفعالية حضور 33 شخصاً، من بينهم ممثلون عن مكتب كويكا في مصر، والوزارات الشريكة - وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المضيفة التي يعمل بها متطوعو كويكا في مختلف المجالات.

هدفت الورشة إلى تقديم نبذة عامة عن كويكا وبرنامج متطوعي أصدقاء كوريا حول العالم (WFK)، إلى جانب مناقشة كيفية تحسين البرامج والأنشطة التطوعية. كما سلطت الفعالية الضوء على قيمة الأنشطة القائمة على الثقافة الكورية، وأكدت على الأهمية المتنامية لتعليم اللغة الكورية للأفراد المهتمين بتعلم اللغة وتعميق فهمهم للثقافة الكورية.

وشملت قائمة المشاركين ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج (MoFAIC)، ووزارة الشباب والرياضة (MOYS)، وجامعة مدينة السادات، وجامعة الأقصر الوطنية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة قناة السويس، والمعهد العالي للسياحة والفنادق (إيجوث) بالأقصر، والمعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، ومكتبات مصر العامة بالقاهرة والأقصر، ومكتبة المعادي العامة، ومراكز شباب الإسكندرية (مركزي شباب الحرية وسموحة)، وأخيراً مركز تدريب التايكوندو بأسوان.

وافتُتحت الورشة بكلمة ألقاها نائب مدير مكتب كويكا في مصر، ميونغشين لي، حيث استعرض خلالها أنشطة كويكا وبرنامج متطوعي أصدقاء كوريا حول العالم (WFK)، مسلطًا الضوء على مشروعات كويكا الرئيسية ورسالتها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين جمهورية كوريا ومصر.

وخلال الجلسة شارك الحضور في مناقشات تفاعلية للأسئلة والأجوبة، معربين عن اهتمامهم الشديد بالاستفادة بشكل أكبر من خبرات ومساهمات المتطوعين الكوريين.

وأعقب ذلك عرض فيديو قصير يسلط الضوء على أنشطة المتطوعين الكوريين في المؤسسات الشريكة المختلفة. وتضمن الفيديو لقطات متنوعة تُظهر التفاعل الإيجابي والمؤثر بين الطلاب ومعلمي اللغة الكورية..

ثم قُدم عرض توضيحي من قبل متطوع كويكا هوراي شين، الذي يعمل معلماً للغة الكورية بمكتبة مصر العامة بالقاهرة. وقدم شين نبذة عن نفسه واستعرض خلفيته المهنية في كوريا، حيث عمل كتربوي قبل تقاعده من إحدى المدارس الكورية.

وعرض شين عدة صور من فترة تدريبه في المقر الرئيسي لوكالة كويكا، بالإضافة إلى لحظات لا تُنسى من تدريسه وتفاعله مع طلابه في مصر خلال أنشطته التطوعية في القاهرة. واختتم عرضه بالتفكير في تجربته العملية في مكتبة مصر العامة بالقاهرة، موضحاً رسالته وإسهاماته داخل المؤسسة. وأخيراً، أنهى عرضه بأغنية جميلة قدمها وهي أغنية "أريرانغ"" (Arirang)، مما رسم ابتسامة دافئة على وجوه الجميع.

وقال شين: "هدفي هو نشر اللغة الكورية وتعزيز التبادل الثقافي من خلال تقديم الثقافة الكورية للشعب المصري".

طرحت أشنديل حلمي الأمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع , سؤالًا علي السيد هوراي شين حول حول الخصائص المميزة للطلاب المصريين الذين يتعلمون اللغة الكورية مقارنة بنظرائهم في الدول الأخرى، لا سيما فيما يتعلق باللغويات، والنطق، والقواعد، وأساليب التعلم العامة.

وفي رده، أشار شين إلى أن الطلاب المصريين يتميزون بشغفهم وحماسهم الكبير في أسلوبهم بالتعلم. واستنادًا إلى خبرته في تدريس طلاب من دول مختلفة، لاحظ أن المتعلمين المصريين يبرزون بحماسهم ورغبتهم الشديدة في اكتساب اللغة الكورية. وأضاف أيضاً أن طلاب المرحلة الثانوية هم من بين أكثر المتعلمين حماساً ممن قابلهم.

وفي الجزء الثاني من ورشة العمل، قدمت الدكتورة سالي أيمن، الأستاذة بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، عرضًا تقديميًا حول البرامج الأكاديمية والأنشطة الخاصة بالقسم، بالإضافة إلى خلق بيئة تعلم مستدامة.

وقدمت نبذة عامة عن أعداد الطلاب المسجلين عبر السنوات الدراسية المختلفة، وسلطت الضوء على الأنشطة الثقافية والتعليمية الكورية المتنوعة التي ينظمها القسم. كما ناقشت الدكتورة سالي فرص التعاون بين كويكا وطلاب القسم، مؤكدة على الطرق التي يمكن للطرفين الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون والدعم عبر تهيئة بيئة تعليمية وتعلّمية مثالية للمتطوعين الكوريين والطلاب المصريين. بالإضافة إلى ذلك، شاركت رؤى حول التشابهات والاختلافات الثقافية بين مصر وكوريا.

وأعقبت العروض جلسة نقاش جماعية، تبادل خلالها المشاركون تجاربهم في التعاون والشراكات القائمة، وناقشوا تطلعاتهم المستقبلية، كما واقترحوا أفكاراً عملية لتعزيز التعاون. وقد ساهمت المناقشة في تعزيز التفاهم المتبادل وتشجيع خلق تآزر وتناغم أكبر بين المؤسسات المشاركة.

يخطط مكتب كويكا في مصر لمواصلة التعاون عن كثب مع المؤسسات التعليمية والعامة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل رعاية المواهب الشابة، وتعزيز التبادل الثقافي، والمساهمة في تنمية المجتمعات بشكل مستدام. ومن المتوقع أن يتم إيفاد أكثر من 20 متطوعًا للعمل مع الشباب في مختلف أنحاء مصر بحلول عام 2025.



تُعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.



وأُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويوفّر التعليم الفني للشباب، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.