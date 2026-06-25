الناتو يعتزم إقرار صفقات تسليح بمليارات الدولارات لأوكرانيا

فاد دبلوماسيون بحلف شمال الأطلسي الناتو بأن دول الحلف تعتزم الإعلان عن صفقات تسليح جديدة بمليارات الدولارات وخطط لزيادة إنتاج الأسلحة خلال قمة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل.

وقال الدبلوماسيون إن القادة سيؤكدون مجددا، في البيان الختامي للقمة، التزامهم بمبدأ الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

وأضافوا أن مشروع البيان يتضمن تعهدا بتقديم 70 مليار يورو دعما عسكريا لأوكرانيا، مع الالتزام بتوفير مبلغ مماثل على الأقل خلال العام المقبل، في حين تتركز مناقشات القمة على تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية وزيادة إنتاج المعدات العسكرية داخل دول الحلف.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن المفاوضات الجارية بشأن البيان تسير بسلاسة بشكل عام، رغم توقعات بأن يظل ملف الدعم المقدم لأوكرانيا من أكثر القضايا إثارة للنقاش بين الدول الأعضاء.