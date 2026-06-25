3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعٌمان

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس بأن 3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعمان.

وأشرفت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس، على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار بديل يتجنب المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان.

وجاءت هذه الخطوة بعد إطلاق إيران تهديدات مباشرة باستهداف أو حجز السفن والناقلات التي تستخدم هذا الممر الجديد، إذ تعتبر طهران أي تغيير في خطوط الملاحة التقليدية هناك مساسا بنفوذها وسيطرتها على مضيق هرمز.

يشار إلى أن هذا الممر البديل يمثل تحولا استراتيجيا من شأنه أن يخفف الضغط على الاقتصاد العالمي، ويزيل مصدر الضغط الرئيسي لإيران في محادثات السلام الجارية مع الولايات المتحدة.

وفي السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال زيارته للخليج لطمأنة الحلفاء الأمريكيين، بأن واشنطن ملتزمة بتأمين المسار الجديد وضمان بقاء المضيق ممرا دوليا حرا وخاليا من أي رسوم عبور تفرضها طهران.