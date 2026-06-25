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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناقلات النفط تستخدم مسارا جديدا بمضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية

ناقلات النفط
ناقلات النفط
أ ش أ

أشرفت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس، على خروج عدة ناقلات نفط من مضيق هرمز عبر مسار بديل يتجنب المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان.

وجاءت هذه الخطوة بعد إطلاق إيران تهديدات مباشرة باستهداف أو حجز السفن والناقلات التي تستخدم هذا الممر الجديد، إذ تعتبر طهران أي تغيير في خطوط الملاحة التقليدية هناك مساسا بنفوذها وسيطرتها على مضيق هرمز.

يشار إلى أن هذا الممر البديل يمثل تحولا استراتيجيا من شأنه أن يخفف الضغط على الاقتصاد العالمي، ويزيل مصدر الضغط الرئيسي لإيران في محادثات السلام الجارية مع الولايات المتحدة.

وفي السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال زيارته للخليج لطمأنة الحلفاء الأمريكيين، بأن واشنطن ملتزمة بتأمين المسار الجديد وضمان بقاء المضيق ممرا دوليا حرا وخاليا من أي رسوم عبور تفرضها طهران.

المنظمة البحرية الدولية ناقلات نفط مضيق هرمز المياه الإقليمية الإيرانية

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