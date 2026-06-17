أستراليا تخفف حظر السفر إلى 4 دول خليجية وإسرائيل

خففت أستراليا من تحذيراتها بشأن السفر إلى البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن التحذير قد تم تعديله من "عدم السفر" إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر"، لكنها أضافت أنه ينبغي على الأستراليين الاستمرار في تأجيل السفر غير الضروري إلى دول الخليج، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت وونج قائلة: "على الرغم من أن الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد يتدهور بسرعة ودون سابق إنذار، فقد قيّمت الحكومة الأوضاع الحالية في البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ورأت أنها مناسبة للانتقال إلى مستوى التحذير الأدنى".