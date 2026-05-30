أستراليا تعزز السحب من احتياطيات الوقود لمواجهة تداعيات حرب إيران

أعلن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، اليوم السبت، أن أستراليا مددت العمل بإجراء يسمح بالإفراج عن كميات من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية، في ظل استمرار البلاد في مواجهة تأثيرات حرب إيران على إمدادات الطاقة.

ويقضي الإجراء بخفض مؤقت بنسبة 20% في الحد الأدنى الإلزامي لمخزونات شركات الوقود، ما يتيح الإفراج عن ما يصل إلى 762 مليون لتر من البنزين والديزل، وقد تم تمديده حتى شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية.

وكان هذا الإجراء قد طُبق لأول مرة في مارس للمساعدة في مواجهة نقص الوقود، خاصة في المناطق الإقليمية، وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في يوليو.

وقال بوين، في تصريحات متلفزة: "توصلت إلى قناعة بأن من الأفضل توفير هذه المرونة المستمرة"، مضيفًا أنه حتى 30 مايو، كانت أستراليا تمتلك احتياطيات تكفي لمدة 48 يومًا من البنزين، و36 يومًا من الديزل، و30 يومًا من وقود الطائرات، وهي أعلى مستويات يتم تسجيلها منذ اندلاع الصراع في إيران خلال فبراير، واصفًا هذه الاحتياطيات بأنها "استثنائية في ظل سلاسل الإمداد الدولية شديدة الضيق".